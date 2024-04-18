拜登倡向中國鋼鋁徵3倍關稅　但否認美中存在貿易戰

美國總統拜登正於大選搖擺州份賓夕凡尼亞州進行連串競選活動，他周三（17日）在「聯合鋼鐵工人工會」演說時，指摘中國在鋼鐵貿易行為中「作弊」，揚言會向中國鋼鋁徵收目前3倍的關稅。有指拜登的說法為取悅藍領選民，勢惹惱北京，然而他堅持與中國並不存在貿易戰。

拜登在演說中表示：「我支持你，美國鋼鐵工人。中國的鋼鐵企業不需要擔心盈利，因為中國政府對它們的補貼如此之多。他們不是在競爭，而是在作弊。美國已蒙受損失。」他又說：「如果調查證實了這些反競爭貿易行為，那麼我會呼籲她（美國貿易代表戴琪）考慮將進口自中國的鋼鐵和鋁，徵收3倍的關稅。」目前美國向中國的鋼鋁徵收高達7.5%的關稅，有美國官員指，拜登提議將它提高至25%。

雖然如此，拜登較早前在家鄉斯克蘭頓市一家咖啡店，回答說者會否擔心與中國爆發貿易戰時，他仍堅稱與中國「不存在貿易戰」。

此外，拜登在演說中又重申，會阻止日本製鐵（Nippo Steel）收購美國鋼鐵（US Steel）公司，他說：「由美國人擁有、由美國的鋼鐵工人工會營運，是世界上最好的——我保證這將會發生。」