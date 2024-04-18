伊朗年度閱兵　萊希警告以色列勿反擊

伊朗周三（17日）舉行年度閱兵展示實力，總統萊希慶祝直接打擊以色列行動成功，令猶太復國主義政權榮耀隕落，揚言即使以色列發動最輕微入侵，伊朗都會以大規模和嚴厲反擊回應。伊朗空軍司令瓦赫迪（Hamid Vahedi）同日表明準備好出動蘇24戰鬥轟炸機對付以色列。

閱兵在伊朗首都德黑蘭北部的軍營舉行，官方電視台未像往年一樣現場直播。儀式上展出的軍事裝備包括燕子（Ababil）、阿拉什（Arash）和遷徙者（Mohajer）無人機，迪茲弗勒（Dezful）中程彈道導彈和S300防空導彈系統等。萊希向伊朗正規軍和革命衞隊發表講話，形容攻擊以色列的「真實承諾行動」令猶太復國主義政權榮耀隕落，而伊朗武裝部隊已做好準備。

以色列遇襲後，紅海局勢亦有變，歐盟紅海護航任務指揮官格里帕里斯（Vasileios Gryparis）周二（16日）表示任務雖然未受伊朗襲擊以色列影響，但需要更多作戰艦艇參與。伊朗海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）周三亦宣布，海軍正在執行護送伊朗商船前往紅海的任務，護衞艦賈馬蘭號已部署亞丁灣，準備好護送其他國家商船。