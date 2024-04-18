馬杜羅違選舉協議　美重啟石油制裁

馬杜羅（圖）被指阻止反對派候選人登記。（Getty Images圖片）

委內瑞拉今年7月將舉行總統選舉，美國去年特許暫時解除石油等交易制裁，換取該國總統馬杜羅承諾確保選舉自由公正。美國政府周三（17日）宣布，基於馬杜羅政府未能完全履行承諾，交易許可證周四（18日）中午到期後將不獲延續，制裁將在45天寬限期後重啟。

美國國務院稱，仔細審查委內瑞拉當前局勢後，認定馬杜羅及其代表未完全履行與反對派簽署的選舉路線圖協議，美方關切馬杜羅阻止反對派候選人登記、騷擾和恐嚇反對派、不公地拘留許多政治人物和社運人士。美方呼籲馬杜羅允許所有候選人和政黨參加選舉，不加限制、毫不拖延地釋放所有政治犯。

華府官員透露，馬杜羅仍部分遵守選舉協議，包括確定選舉日期、更新選民登記冊和啟動進程允許國際觀察員。委內瑞拉國會主席羅德里格斯（Jorge Rodríguez）指摘美國破壞協議，強調委內瑞拉遵守諾言，絕不容忍最後通牒。委內瑞拉石油部長特萊切亞（Pedro Tellechea）則揚言制裁不會損害委內瑞拉經濟，外國公司仍可向美國財政部申請個別交易許可證。