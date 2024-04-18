歐盟決定加強制裁伊朗　針對武器生產商

歐盟領導人周三（27日）在比利時布魯塞爾舉行峰會，譴責伊朗日前首次直接攻擊以色列，並宣布同意加強制裁伊朗，針對無人機和導彈生產商。烏克蘭總統澤連斯基指烏克蘭的防空能力遜於以色列，再度請求軍事援助。英國傳媒報道，德國已致函多國，要求向烏克蘭提供更多防空系統抵禦俄羅斯導彈攻勢。

歐盟國家重申對以色列的安全承諾，歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾強調歐盟決定制裁伊朗是想發出明確信號，盡一切努力孤立伊朗非常重要，下周再討論制裁細節。對於以色列準備報復伊朗，會議敦促各方保持最大限度克制，避免採取任何行動加劇地區緊張局勢。報道指，德國、法國等提議擴大制裁伊朗，削弱該國和其代理人在中東的軍事能力之餘，也遏制它向俄羅斯供應用於烏克蘭的無人機能力。

澤連斯基以視像形式發言，指出烏克蘭作為歐洲地區，不幸地沒有中東的防禦能力，反映烏克蘭當前關鍵需求在於防空，呼籲西方盡快依照承諾交付武器和彈藥。德國總理紹爾茨表明，德國已決定向烏克蘭提供第3套愛國者防空系統，鼓勵其他國家盡快行動。荷蘭首相呂特相信歐洲國家準備提供資金，為烏克蘭購買愛國者等防空系統。

德國正在發起全球倡議以填補烏克蘭防空缺口，外長貝爾博克和防長皮斯托留斯已致函其他北約成員國透露接觸過廣泛非北約夥伴，報道指包括波斯灣國家。烏克蘭外交部長庫萊巴表示，非常感謝德國在烏克蘭防空問題上發揮領導作用。