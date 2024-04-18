員工靜坐抗議以色列雲端合約　Google炒28人

美國互聯網公司Google部分員工周二（16日）在紐約市和加州森尼韋爾的辦公室靜坐，抗議公司與以色列政府簽訂雲端合約。Google周三（17日）指，已解僱28名參與靜坐的員工。

Google全球安全副總裁拉科（Chris Rackow）表示，經過內部調查後部分涉事員工於周三晚被解僱，他們佔領辦公室，污損Google的財產並妨礙其他員工上班，行為讓人無法接受，是極具破壞性的。

被炒員工與名為「種族隔離無科技」的組織有關聯，該組織一直在批評Google對以巴戰爭的回應。Google為以色列政府和軍方提供雲端運算和人工智能服務，合同價值12億美元（約93.6億港元），抗議者擔心該技術被武器化，用以對付加薩地帶的巴勒斯坦人，要求Google退出合同。「種族隔離無科技」發言人指摘Google不分青紅皂白地解僱員工，這種公然的報復行為清楚地展示Google更重視與以色列的合約，而不是真正為股東創造價值的員工。