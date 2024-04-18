東京都知事選舉臨近　小池百合子再涉謊報學歷

日本東京都今年7月將舉行知事選舉，現任知事小池百合子學歷造假疑雲再度發酵。前幕僚小島敏郎在周三（17日）刊登的報道揭發，小池百合子4年前被質疑大學學士學歷造假，埃及開羅大學當時發聲明證明小池百合子畢業，但實際上是小池百合子託人代筆和發表。小島敏郎質疑小池百合子謊報學歷違反公職選舉法，要求她解釋。

作家石井妙子於2020年7月的東京都知事選舉前兩周，出版書籍指控小池百合子偽造大學學歷，令東京都議會決議要求小池百合子公開畢業證書。小島敏郎聲稱，他在2020年6月6日傍晚接到小池百合子電話，對方因醜聞影響連任而感沮喪，於是建議小池百合子讓開羅大學校長發表聲明證明她畢業。小池百合子翌日再以電郵詢問小島敏郎聲明內容細節，埃及駐日本大使館於6月9日發表開羅大學聲明，令學歷疑雲平息。

小島敏郎對小池百合子心生懷疑，之後接觸另一名前幕僚兼記者，對方透露所謂開羅大學聲明其實是小池百合子託他撰寫，並要求埃及駐日本大使館發布。小池上周五（12日）強調自己畢業已獲校方認可，涉事聲明是是依據大學意願發出。