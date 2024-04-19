巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員　遭美國否決

美國周四（18日）在聯合國安理會﹐否決巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國的決議案，此舉阻止了聯合國承認巴勒斯坦國。

安理會15個成員國中，除作為常任理事國之一的美國投下反對票外，英國和瑞士投棄權票，其餘12個國家則投下贊成票。有來自外交官的消息指，投票前美方一直試圖說服其他一、兩個安理會成員投棄權票，以減輕美國在此問題上的孤立，但美國官員表示，他們已經接受了必須再次行使美國否決權的情況，以支持以色列。

在投票前，美國國務院發言人帕特爾已表明美國會投反對票，指美方認為以色列與巴勒斯坦直接談判是實現巴勒斯坦建國的「最快捷途徑」，而在安理會的不成熟行動，即使是出於最好意圖，亦不會為巴勒斯坦人民實現建國。

中國常駐聯合國代表傅聰在投票進行前則表示，巴勒斯坦與以色列今輪衝突，以極其慘烈的方式警告國際社會，不能再迴避巴勒斯坦人民獨立建國的夙願，不能再延續巴勒斯坦人民遭受的歷史不公；解決中東問題的根本出路是落實兩國方案，讓巴勒斯坦及以色列實現共同安全。傅聰呼籲安理會所有成員在巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國的決議案表決中，都本着對歷史負責的態度投下贊成票。