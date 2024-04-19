基因組分析　現代日本人祖先或有三大系統

日本理化學研究所等團隊周三（17日）在美國科學雜誌發表研究成果，指分析約3,200名現代日本人的基因組後發現，日本人的祖先很可能分為三大系統，新發現進一步質疑日本人祖先分為繩文人和彌生人兩大系統的既有說法。

團隊利用保存多人血液和遺傳訊息的日本生物樣本庫，分析在北海道、東北、關東、中部、關西、九州、沖繩醫療機構採集的基因組。結果顯示，日本人的祖先主要分為繩文系、關西系及東北系。繩文系主要分布在沖繩，該系遺傳訊息佔比最大的是沖繩，其次是東北，關西最少。關西系在關西較常見，與古代中國黃河流域漢族較為接近。東北系在東北較多，但不清楚具體由來。東北系與沖繩宮古島的古代日本人，以及公元4至5世紀前後的朝鮮半島人較接近，或與從前的蝦夷有關。

理研高級研究員劉曉溪表示，東北語言與遙遠的島根縣出雲地區語言相似，今後研究如能發現兩者的關係，從而弄清楚東北系的由來將十分有趣。根據假說，日本人由狩獵民族繩文人、彌生時代從大陸遷移來的渡來人混血而成。過往有研究分析遺址出土人骨基因組，提出日本人祖先有三大系統的說法，但囿於樣本較少。相反，通過大規模分析現代人基因組，讓「三大系統學說」變得更加可靠。