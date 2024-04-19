中韓商定搭建溝通渠道　管理自華網購產品安全

南韓個人訊息保護委員會和互聯網振興院周四（18日）在北京，與全球速賣通、Temu等中國跨境電商平台舉行座談會，要求平台遵守南韓《個人訊息保護法》。中韓兩國同日就建立安全管理自華網購產品建立溝通渠道，達成原則性協議。

南韓產業通商資源部國家技術標準院與中國國家市場監督管理總局周四以視像形式，舉行韓中自由貿易協定技術性貿易壁壘委員會第8次會議，討論兩國回收制度及有害網購產品阻斷機制，並就上述方案達成協議，共同切斷有害產品通過網購流入南韓。雙方將舉行實務磋商來敲定該渠道的建設和營運等具體方案，另討論了《高麗紅參進口藥材標準》修訂案、化妝品安全評估報告（簡化版）使用期限延長、醫療器械國際認證機構檢驗報告認定以及進口食品申報範圍擴大等事宜。

同日在北京舉行的座談會上，南韓個人訊息保護委員會副委員長崔壯赫向中國互聯網協會常務副秘書長陳家春和10多間中資企業介紹南韓《個人訊息保護法》，並說明外企需注意事項等。去年12月獲批的南韓互聯網振興院下屬韓中網絡合作中心當日亦在北京舉行成立儀式，旨在打造更緊密合作關係，引導兩國企業遵守對方國家的個人訊息法。