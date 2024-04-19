父女海灘拾巨大骨頭化石　證為2.02億年前魚龍下頜骨

英國英格蘭薩默塞特郡一對父女2020年在當地海灘拾獲多塊巨大動物骨頭化石，經研究人員分析並於周三（17日）公布結果，指這是史前巨型海洋爬行動物「魚龍」的下頜骨碎塊化石。研究人員推測這種魚龍存活在2.02億年前的三疊紀時期，身體長度介乎22至26米，是地球有史以來最大的動物，媲美現存的鬚鯨。

美媒周五（19日）報道，當年11歲的女童雷諾茲（Ruby Reynolds）和父親在海灘尋找化石，發現了一塊巨大的魚龍下頜骨化石碎塊，隨後繼續在附近搜索，發掘到更多其他魚龍骨頭化石碎塊。研究人員將這些碎塊拼砌起來，還原出一塊上隅骨。這是下顎骨頂部一塊長而彎曲的骨頭，位於牙齒後方，是除哺乳動物外，幾乎所有現存或滅絕的陸地脊椎動物都擁有的一類顎骨。這塊上隅骨長逾2米，研究人員據此推測，這條魚龍體形巨大，且咬合力很強。

魚龍由陸地祖先進化而來，於9,000萬年前絕種，牠們的體形和外觀各有不同，主要以魚類、魷魚近親及其他海洋爬行動物為食。研究人員將新發現的魚龍命名為「塞文河的巨型魚龍」（Ichthyotitan severnensis），牠的存活時期比迄今已知的其他魚龍還要長1,300萬年，直至2.01億年前三疊紀末期的生物大滅絕才消失。