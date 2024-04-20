中印尼高級別對話合作機制　舉行第4次會議

中共中央政治局委員兼外長王毅周五（19日）跟印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特在印尼共同主持中印尼高級別對話合作機制第4次會議，雙方圍繞推進中印尼命運共同體建設主線，就下階段各領域務實合作深入交換意見，達成廣泛共識。

王毅表示，中國和印尼同為發展中大國和新興經濟體代表，傳統友誼深厚，合作密切深入；中方始終視印尼為發展的同路人、合作的好夥伴，始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同印尼的友好關係。他又指，中方願同印尼在各自特色現代化道路上攜手前行，以兩國元首戰略共識為遵循，發揮好高級別對話合作機制統籌作用，合力構建更高水平、更高質量的中印尼命運共同體，為兩國人民謀求更多福祉，為世界和平、合作、發展事業作出新的貢獻。

盧胡特表示，印尼已順利舉行大選，新政府將延續對華友好政策，堅定奉行一個中國原則，致力於深化兩國建設性合作；中國是印尼最大貿易夥伴和重要投資來源國，兩國合作潛力巨大，歡迎更多中國企業來印尼投資，期待雙方在新能源、科技、農業、糧食安全、漁業、海洋產業、教育等廣泛領域開展全方位合作，助印尼經濟社會發展。