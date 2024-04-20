伊朗外長淡化遇襲　稱無意報復以色列

以色列據報周五（19日）發動有限度報復性攻擊，伊朗方面輕描淡寫處理。伊朗外交部長阿卜布杜拉希揚同日稍後回應時，形容事件純屬兒戲更不算襲擊，並表明只要以色列不再貿然攻擊伊朗，伊方就不會再作軍事報復，或代表兩國緊張局勢暫告一段落。

正在美國出席聯合國安理會會議的阿卜布杜拉希揚周五會見駐紐約的回教國家特使時，指出伊朗擊落向伊斯法罕發射的微型無人機，未造成任何破壞或傷亡，並形容親以色列傳媒試圖以勝利描繪失敗。他同日接受美媒專訪，更嘲笑來襲無人機像是兒童玩具。

雖然阿卜布杜拉希揚強調無意報復以色列，他仍然警告若果以色列再發動攻擊，伊朗將迅速和嚴厲回應，以方必定後悔。他提到伊朗上周末攻擊以色列只為示警，否則就會針對海法、特拉維夫和經濟港口，並強調只針對軍事目標，不針對平民是伊方底線。

阿卜布杜拉希揚強調，回教激進組織哈馬斯去年突襲以色列，伊朗事先並不知情，又認為哈馬斯並非恐怖組織，只是反對以色列佔領土地。他指摘以方在加薩地帶停火談判苛索，以彌補在加薩戰爭未能實現的目標，但認為當下是好時機達成協議。