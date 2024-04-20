美稱有信心120天內　敲定AUKUS新貿易豁免

美國國務院周五（19日）表示，完全有信心在未來120天內，跟澳洲和英國敲定美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）國防項目的新貿易豁免。這意味將進一步推遲計劃，但美方認為對抗中國的項目將有積極成果。

按照美國總統拜登去年12月22日簽署的2024年國防授權法，必須在立法120天內確定澳洲和英國是否擁有與美國相當的出口管制制度，從而獲得貿易豁免，周六（20日）是限期之日。美國國務院表示，在與澳洲和英國共享標準的框架內，美方出口管制體系享有豁免，是利用和最大化發揮其國防工業基地創新力量的關鍵。國務院聲明指拜登推遲做出積極決定，但國會要求他在未來120天內重新考慮此問題。

英國政府發聲明表示，非常歡迎AUKUS的推進取得重大進展，英國和澳洲料將滿足美國國防授權法的要求並受益於豁免，相信接下來的120天將完成全面落實美國國際武器貿易條例豁免的所有要求。澳洲國防部聲明亦指，歡迎美國為簡化AUKUS出口管制許可要求而採取的實質步驟。有美國共和黨議員擔心拜登如不給予豁免，將延誤AUKUS計劃。