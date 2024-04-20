華憂俄烏戰事長期化　促加大停火止戰外交努力

中國新任常駐聯合國代表傅聰周五（19日）在安理會聽取歐洲安全合作組織工作通報時表示，中方鼓勵歐安組織成員國維護以聯合國為核心的國際體系，並通過冷靜和理性對話，樹立正確相互認識，找到衝突的持久解決辦法，堅持通過和平方式化解矛盾紛爭。

傅聰表示，聯合國加強同區域和次區域組織合作，是《聯合國憲章》的明確要求，中方一貫支援聯合國和安理會跟包括歐安組織在內的區域組織合作，有效應對國際和平安全領域的挑戰，但應積極倡導通過和平方式解決爭端。當前世界變亂交織，歐洲大陸面臨的安全風險挑戰上升，中方期待歐安組織為增進成員國互信、預防和調解衝突、應對非傳統安全威脅發揮更大作用。

傅聰強調，世界不需要「新冷戰」，世界完全容得下各國共同成長進步，中方鼓勵歐安組織成員國超越歷史、文化、地緣和制度差異攜手合作。他提到烏克蘭危機延宕不已，人道局勢持續嚴峻，外溢影響加速蔓延，擔憂衝突複雜化、長期化，將給歐洲大陸和世界帶來更多難以預料的風險和挑戰。中方再次呼籲有關各方以負責任態度，加大停火止戰的外交努力，推動危機政治解決，讓和平的曙光早日到來。