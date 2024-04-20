澳洲軍官完成訓練　將駐美核潛艇服役

美國正在澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）框架下，幫助澳洲建立操作常規攻擊核動力潛艇的能力。美澳海軍周四（18日）迎來里程碑，首次有澳洲皇家海軍軍官從美國海軍潛艇軍官基本課程畢業，結束15個月的訓練流程。他們之後在美方攻擊核潛艇服役，就船艦系統、不同戰鬥及領導角色接受測試及資格認證。

在美國學有所成的澳洲皇家海軍軍官分別是上尉霍爾（William Hall）、少校海登（James Heydon）、少校克萊恩（Adam Klyne），周四在美國康涅狄格州格羅頓的海軍潛艇學校畢業。他們也是首批澳洲皇家海軍軍官，通過在美國南卡羅萊納州的海軍核動力學校及核動力訓練單位課程，潛艇軍官基本課程是訓練的最後部分。

霍爾、海登、克萊恩之後加入美國海軍艦隊，在以夏威夷州珍珠港為基地的維珍尼亞級攻擊核潛艇服役；澳洲未來攻擊核潛艇艦隊由維珍尼亞級及AUKUS級組成。美國海軍指出，上述澳洲皇家海軍軍官是澳洲常規攻擊核動力潛艇艦隊的未來領袖，在美國受訓消除澳洲柯林斯級攻擊柴電潛艇與維珍尼亞級攻擊核潛艇的作戰差異。