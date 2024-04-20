加薩開戰以來最大規模　傳美擬售以13億美元武器

美國《華爾街日報》周五（19日）報道，拜登政府考慮向以色列出售坦克彈藥、軍用車輛及迫擊炮彈，總值近13億美元（約101.4億港元），規模將是加薩戰事爆發以來最大一次；同時是伊朗襲擊以色列後，美國首次對以軍售。

報道指，美國考慮出售7億美元（約54.6億港元）的120毫米坦克彈藥、5億美元（約39億港元）的戰術車輛，以及不足1億美元（約7.8億港元）的120毫米迫擊炮彈。交易需得到美國國會領袖同意，可能需要數月或數年才能交付。軍售獨立於美國國會現時考慮的軍援法案，擬出售的坦克彈藥和迫擊炮彈，將補充以色列在加薩半年多戰爭中消耗掉的庫存。過往美國一般動用政府資金，購買武器運往以色列強化長期防禦能力。

部分美國國會議員反對向以色列提供更多武器，可能阻礙通過軍售。美國國務院前律師，國際危機組織高級顧問菲紐肯批評，美國釋出無條件軍事支持以色列的訊號，但沒有利用轉移武器來影響以色列的行為。美國國務院及國防部拒絕發表評論，白宮沒有回應置評請求，以色列國防部亦不予評論。