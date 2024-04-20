華擬安提瓜設經濟特區　或監視美國

美國《新聞周刊》周五（19日）引述外流文件報道，中國正籌備在中美洲島國安提瓜設立經濟特區，可能是自前蘇聯1960年代進駐古巴以來，美國在美洲面臨的最大外部挑戰。有西方外交官懷疑中國是為情報活動，美國南方司令部表示關切，認為若有情報活動將針對美國和地區國家，在墨西哥灣和加勒比海的商業和軍事活動。

文件顯示，由中國擁有的「經濟特區（安提瓜）控股有限公司」今年1月16日在安提瓜首都聖約翰斯註冊成立後，已獲得當地政府許可，在島國東北部毗鄰安提瓜最大軍事基地兼前美軍基地的位置，設立經濟特區，佔地約1,600英畝。特區獲准擁有獨立海關、移民和警務服務，協助安提瓜海岸防衞隊監管領海，且商業活動將不受限制。

美國南方司令部發言人擔心，中國在加勒比地區廣泛投資物流設施，可能出於軍事目的指使其國有企業和僑民，對美國和地區合作夥伴進行情報或影響力活動，並提到中國已有在亞洲、非洲和中東招募和賄賂官員的前科。美國國務院發表聲明強調，美國與安提瓜歷史聯繫保持牢固，並計劃在加勒比地區擴展外交。

安提瓜總理兼財政部長布朗（Gaston Browne）感謝中國以相互尊重態度對待安提瓜，形容中國已成為安提瓜的「首選貸款人」，同時批評西方國家未給予所需幫助。他拒絕說明至今接受中國貸款額度，抨擊外界聲稱中國在當地運作情報基地是一派胡言。中國駐聖約翰斯大使館拒絕回應有關情報基地說法。