眾院通過援以色列烏克蘭法案　將交參院表決

美國聯邦眾議院上周六（20日）通過總價值950億美元（約7,410億港元）的法案，以向烏克蘭、以色列提供安全援助，並強制影片分享平台TikTok脫離中國母公司字節跳動。

眾議院以360票對58票通過表決的第1項法案，即《21世紀透過實力達成和平法案》，法案內容包括對伊朗的制裁、扣押凍結的俄羅斯主權資產，以及迫使TikTok脫離中國母公司字節跳動，否則將在美國面臨全國禁令。

接着，眾院以385票對34票的投票結果，通過81億美元（約631億港元）的《印太安全補充法案》。援烏法案則以311票對112票過關，該法案將提供610億美元（約4,750億港元）以協助烏克蘭和地區合作夥伴對抗俄羅斯。最後，眾院以366票對58票通過援以色列法案，以向以色列提供264億美元援助。

上述4個法案對外援助法案獲眾議院通過後，將提交參議院表決。參議院最快可能在周二（23日）表決法案，預料亦會順利通過。美國總統拜登曾承諾，如果國會通過針對TikTok的法案，他將會簽署。TikTok表示，可能會訴諸法庭，指法案剝奪TikTok大批用戶的言論自由，違反美國憲法第一修正案。