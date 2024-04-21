美眾議院禁令施壓　強迫Tiktok與母公司脫離

美國國會眾議院上周六（20日）以360票贊成對58票反對，表決通過《21世紀透過實力達成和平法案》，內容除了包括制裁俄羅斯及伊朗外，更以立法方式要求中國短片分享平台抖音海外版TikTok與母公司北京字節跳動剝離，否則在美國面臨全國禁令。TikTok表示遺憾，批評法案踐踏1.7億名美國用戶的言論自由權。

上述針對TikTok的法案等同強制出售其美國的業務，根據表決的修訂後法案內容，給予TikTok尋找新持有者的時間，由原先提議的半年延長至最多一年。法案有待國會參議院表決通過，再交由總統拜登簽署才正式生效。拜登此前已經表明，將簽署禁止或強制出售TikTok的法案。TikTok警告法案一旦通過，將損害小企業的利益。

美國傳媒上周五（19日）報道，TikTok認為中國政府不會允許出售該個在美國深受歡迎的應用程式。知情人士透露，TikTok下一步行動包括確定何時起訴阻止強制剝離，它先前成功策劃由反對禁令的網紅提出之訴訟。訴諸法庭可能引發數個法律問題，包括權衡相關立法的國家安全目標，與美國憲法賦予TikTok及用戶的第一修正案權利。