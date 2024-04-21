美眾議院通過援助法案　共和黨謀趕議長下台

在美國國會眾議院議長約翰遜推動下，該院上周六（20日）終於通過援助烏克蘭法案，但令極右的共和黨黨友不滿，更醞釀把他趕落台。反對的共和黨眾議員表示，暫時不會正式展開推翻約翰遜的行動，希望先聽取所屬選區的選民意見。

反對約翰遜的共和黨眾議員包括來自喬治亞州的格里尼，她形容上周六的表決結果是背叛國家，但未有直接回應會否立即動議投票罷免約翰遜的議長職務，僅批評對方「已經成為跛腳鴨」。來自肯塔基州的黨友馬西要求約翰遜主動辭職，並給予他們時間尋找議長新人選，直言不希望重演去年10月，罷免時任議長麥卡錫的情況。

格里尼揶揄身為眾議院議長的約翰遜，對為烏克蘭而非美國人民服務感到自豪，形容這是卑鄙。立場相同、來自科羅拉多州的黨友貝波特直言，表決結果令人尷尬及厭惡，要求愛戴烏克蘭的政客離開美國到那裏，把美國交由愛國的人士管治。被問及會否擔心議長一職不保時，約翰遜稱已經多次強調不憂慮，直言需要履行職務。

眾議院有驚無險地通過援助烏克蘭法案，共和黨議員贊成與反對的比例很接近，美國傳媒認為這反映前總統特朗普的孤立外交政策、對烏克蘭的強烈個人厭惡，均在今年大選年對共和黨造成分裂。特朗普近日一改口風，聲稱烏克蘭的存亡對美國重要，又表態支持約翰遜繼續成為議長，上周六沒有施壓共和黨議員反對法案通過。