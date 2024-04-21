美復運武器往烏　包括防空及火炮彈藥

美國國會眾議院通過援助烏克蘭法案後，美國傳媒引述美方官員報道，很快向烏克蘭恢復運送武器。五角大樓沒有明確說明援助的武器型號，僅表示可能包括更多的防空及火炮彈藥，聲言能夠數天內付運，從美國運到歐洲大陸。

根據美國國防部的統計數字，拜登政府對烏克蘭作出總值超過449億美元（約3,502億港元）的安全支援承諾，其中超過442億美元（約3,447億港元）在俄羅斯前年全面入侵烏克蘭後作出。報道指出，美國向烏克蘭提供的武器及彈藥，通常來自五角大樓在歐洲地區的裝備，也有部分來自美國本土，經運輸機及貨船運往歐洲大陸。

美國過去兩年對烏克蘭的援助，高峰時是每個月公布兩次援助，但受到部分共和黨國會議員強烈反對，援助幅度從去年下半年起明顯減少。美國國防部上次公布援助烏克蘭是上月12日，提供的裝備包括刺針便攜式防空導彈、高機動火箭系統彈藥。

烏克蘭除了要求更多防空系統應對俄羅斯空襲外，也要求美國援助額外短程地對地彈道導彈陸軍戰術導彈系統，攻擊遠離前線的俄羅斯地區，包括被佔領的克里米亞半島。惟美國以保留應對潛在與俄羅斯、北韓或中國的衝突為由，拒絕提供更多陸軍戰術導彈系統，但上述情況有可能在同類別武器精準打擊導彈服役後出現變化。