美航母上周進入東海　華艦艇跟蹤監視

面對南海局勢持續緊張，美國繼續加強在區內的軍事部署。日前在東海參與演習的美國航空母艦羅斯福號，上周四（18日）經分隔台灣及菲律賓的巴士海峽，由菲律賓海再次駛入南海；兩天後據報在黃岩島海域與中國軍艦「你追我逐」。

美國海軍羅斯福號航空母艦打擊群本月11日在東海，與南韓海軍及日本海上自衞隊舉行演習。南海戰略態勢感知計劃表示，羅斯福號完成演習後持續航向南方，上周三（17日）抵達台灣西南方、菲律賓東北方的菲律賓海海域，翌日穿越巴士海峽重返南海巡航。衞星圖像顯示，羅斯福號上周五（19日）在菲律賓蘇碧灣西南方400公里的南海海域。

台灣一個軍事社交網站專頁上周六（20日）表示，根據讀者提供的當天現場直擊畫面，羅斯福號在黃岩島海域航向南方，附近有兩艘中國海軍054A型護衞艦，它們正在追蹤美國海軍艦艇；又稱一艘中國海軍間諜船參與跟蹤行動，可能監聽美方無線電態勢。

美國國防部發布的照片證實，羅斯福號自上周四起回到南海巡航，可見艦載戰機展開飛行作業升降，也有技術人員在艦上機庫維修空中預警機。美國國防部未有確認羅斯福號與中國海軍艦艇相遇，僅表示該艦正在區內航行及展開例行性質的行動。