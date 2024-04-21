4歲女等近3年　接受心臟移植健康出院

美國田納西州一名4歲女孩出生時患有先天性心臟缺損，人生頭7個月都要在醫院渡過，完成心臟修復手術出院後不久又因心臟衰竭重返醫院，需更換心臟才能根治問題。美媒上周六（20日）報道，近3年過去，她終於等到心臟捐贈，並順利完成移植手術，於上周四（18日）健康出院。

諾瓦克（Arctura Nowak）於2020年4月1日出生，幾天後便被轉移到德州兒童醫院治療，她心臟的三尖瓣沒有正常形成，導致健康狀況每況愈下。德州兒童醫院醫學主任德雷爾（William J. Dreyer）始終密切關注諾瓦克的情況，他指為諾瓦克尋找新心臟的過程很複雜，由於病人已經出現過敏，其體內高水平的某種抗體會導致器官排斥，因此為醫療團隊尋找捐贈者添加不少難度。

諾瓦克上月29日在德州兒童醫院接受原位心臟移植手術，手術過程逾8小時，最終她的舊心臟被移除，並換上完整的捐贈心臟。她的身體狀況在手術後穩步進步，目前服用多種藥物。諾瓦克在出院前對獲得心臟移植難掩欣喜之情，又稱期待在當地公園看到鴨子和海龜。

諾瓦克母親坦言，直到女兒獲證實患有疾病時，才第一次聽說先天性心臟缺損。她對如此常見的疾病卻從未被談論過感到可怕，又形容女兒是自己見過最堅強的人，希望愛女的故事能提高人們對先天性心臟缺損的認識。