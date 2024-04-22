雷蒙多：待華應堅決進取　晶片生產須回歸美

美國商務部長雷蒙多在周日（21日）播出的專訪中表明，半導體技術屬國家安全範疇，必須確保先進半導體不能銷往中國和俄羅斯，以限制軍事發展。美國目前大部分主要先進晶片都在台灣生產，中國威脅將構成風險，必須把晶片生產帶回美國本土。 她形容中國致力繞過美國法規，美方必須更堅決進取。

美國前年開始對先進半導體和晶片製造設備實施出口管制，防止核心技術流入中國，中方則警告貿易戰可能升級，數據顯示導致約75萬名美國人失業。雷蒙多表明，美方希望在絕大多數商品和服務與中國貿易，但當涉及國家安全技術就不同意，美方知道中國希望獲得美國晶片和尖端技術推動軍事發展。她又重申，美國擁有世界上最先進半導體，已經超越中國。

目前美國約90％先進晶片在台灣生產，中國大陸威脅武統台灣，將可能切斷美國獲得台灣生產的晶片。雷蒙多承認做法令美國本土製造業枯萎，在亞洲尋找更廉價的勞動力和資本，只追求利潤而非國家安全，反而使美國變得脆弱。商務部前年擴大出口管制，阻止用於無人機、導彈和坦克的美國半導體技術銷往俄羅斯，雷蒙多強調措施已損害俄方在烏克蘭戰爭的能力，美方會繼續執行。