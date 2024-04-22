美擬制裁其他以軍部隊　影響或有限

美國據報準備制裁以色列國防軍極端保守派猶太人部隊，懲罰它們在巴勒斯坦約旦河西岸地區侵犯人權。以色列傳媒周一（22日）報道，美國正考慮制裁其他被指控侵犯巴人人權的以軍和警察部隊，受制裁部隊雖然無法使用美國軍事援助資金，但以方仍可自行出資購置軍備，實際影響可能有限。

知情人士透露，美國預計本周史無前例宣布制裁以色列國防軍猶太人永恆營（Netzah Yehuda），是因為該部隊屢次發生針對巴人不當行為，但以軍只安排部隊前年10月調離約旦河西岸，未實際追究特定士兵責任。相對地，美國早前調查涉嫌在阿富汗侵犯人權的澳洲一支特種部隊，澳方立即採取重大措施，包括刑事起訴該部隊一名士兵。

除了猶太人永恆營外，美國過去一年多也調查過以色列多支安全部隊，它們也可能是制裁對象。雖然調查主要集中它們在約旦河西岸行為，但鑑於網上流出多條影片顯示以軍士兵在加薩地帶行動期間涉嫌違反行為守則，因此調查對象也將包括以軍加薩部隊。知情人士預計，其他西方國家將倣效美國，制裁不公平對待巴人的以色列部隊。

以色列國防部長加蘭特周日（21日）晚與國防軍參謀長哈列維交談，討論阻止美國制裁。加蘭特警告制裁猶太人永恆營將開創危險先例，已指示部門在各層面向美國政府表明，支持以軍行動的重要性，並強調偏離守則的事件會得到相應處理。加蘭特計劃與美國駐以色列大使傑克盧（Jack Lew）和美國國務卿布林肯會談。