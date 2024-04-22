批泛化濫用國家安全　謝鋒促美管控分歧

中國駐美國大使謝鋒上周六（20日）表示，以「去風險」為名行，「去中國化」之實，將國家安全泛化濫用，挑起關稅戰、貿易戰、產業戰、科技戰，損人不利己，根本阻擋不住中國發展。他希望美方同中方相向而行，探索中美新時期正確相處之道，並提出5項原則，分別是要共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任以及共同促進人文交流。

謝鋒上周六在哈佛肯尼迪中國論壇開幕式上發表演講時稱，對華貿易戰打了6年，結果美貿易逆差不降反升2,000億美元（約1.56萬億港元），物價上漲加劇通貨膨脹，到頭來買單的是美國消費者，吃虧的是美企，衝擊的是國際經貿秩序和全球產供鏈，拖累的是世界經濟復甦進程。他強調中美競爭應講公平、守規則，應是你追我趕的田徑賽，而非你死我活的拳擊賽。他質問：「贏得起、輸不起，有優勢時大談自由市場，沒有時就搞保護主義，這還是公平競爭嗎？」他認為，以競爭定義中美關係、打着競爭幌子搞打壓遏制只會導致雙輸、讓世界遭殃。

謝鋒上周五（19日）與哈佛大學肯尼迪政府學院創始院長艾利森舉行爐邊談話時指出，對話合作必須相互尊重、雙向互惠，不能只顧自身訴求。他表示，美方雖然原則同意就國家安全邊界磋商，但不願深入談具體邊界。談到中美競爭，謝鋒直指美國搞霸凌，舉例稱美國脅迫其他國家禁止對華出口光刻機等設備和技術，就像田徑賽上自己穿上先進跑鞋，卻只許別人穿着草鞋或光着腳跑。他提到國家安全立法是各國通行做法，中國在制定有關法律過程中參考了各國經驗，外國人在華只要遵守法律，完全不用擔心安全問題；又指中國堅定奉行自衞防禦的核戰略，承諾不首先使用核武、不對無核武國家和無核武區使用核武，主張全面禁止和最終徹底銷毀核武。