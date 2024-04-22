墜毀直升機無故障　當時檢定自衞官技術

日本海上自衞隊兩架SH60K直升機上周六（20日）深夜在伊豆群島鳥島附近海域墜毀，至今確認機上1人死亡，7人仍然失蹤。當地傳媒周一（22日）報道，涉事直升機隸屬護衞艦部隊，事故時正進行高級自衞官技術檢定，期間相撞墜毀。防衞大臣木原稔指出，直升機黑盒數據已經恢復，尚未發現直升機存在故障導致事故。

海上自衞隊至今從墜機現場尋獲俗稱黑盒的飛行紀錄儀、疑似飛機零件、寫有編號「16」的機門，以及底座斷裂的直升機旋翼葉片。雖然防衞省周日公布直升機當時進行夜間探測潛艇訓練，但知情人士透露，當時實際上進行名為「查閱」的測試，針對被稱為「幹部」的3等海尉以上自衞官。是次「查閱」針對駐守廣島縣吳空軍基地的海上自衞隊護衞艦隊第4護衞群，驗證部隊是否具備執行警告和監視等任務所需技能。

首相岸田文雄周一在眾議院預算委員會上表示，自衞隊和海上保安廳船隻和飛機，目前正全力搜尋失蹤人員，報告顯示直升機墜毀距離相近，估計事發時相撞。政府對事件造成自衞隊成員死亡非常遺憾，表示深切哀悼，將繼續努力搜尋營救7名失蹤者。政府將嚴肅對待嚴重事故，盡一切努力確保自衞隊飛機安全運行。