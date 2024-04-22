聲援巴人示威持續 哥倫比亞大學准學生遙距上課

美國紐約州哥倫比亞大學聲援巴勒斯坦兼反對以色列的校園示威持續之際，周一（22日）適逢逾越節開始，校內猶太教組織計劃在校園內舉辦宗教活動。校方宣布容許學生從周一開始遙距上課甚至考試，猶太教領袖呼籲教友回家。美國總統拜登重申反猶太主義行為應受譴責，絕對不能在大學校園或任何地方出現。

聲援加薩地帶集會周日（21日）進入第五天，哥倫比亞大學多名學生繼續在校園草坪紮營，高呼支持巴勒斯坦口號。有猶太教學生報稱受到騷擾和抹黑，對校方未能採取行動而震驚、恐懼、憤怒和不安，有校內猶太教組織表示已在逾越節期間僱用額外保安。大學發言人周日發表聲明，強調正就猶太裔學生擔憂採取行動，提供額外支持和資源確保社區安全。

哥倫比亞大學校長沙菲克（Minouche Shafik）上周就校園反猶太主義問題在國會作證，是校內集會同一天開始。眾議院教育委員會共和黨主席福克斯（Virginia Foxx）周日致信大學領導層，促請及時恢復校園秩序和安全，否則後果不堪設想。沙菲克上周四（18日）授權警方進入校園內清場，帶走過百名參與示威學生，示威者之後重新聚集紮營。