倫敦馬拉松開賽　肯尼亞女跑手破紀錄

英國周日（21日）舉行2024年倫敦馬拉松，今年錄得逾5萬人參賽，創下歷史新高。東京奧運女子馬拉松金牌得主、肯尼亞跑手捷卓卓（Peres Jepchirchir）在女子精英組比賽中，以2小時16分16秒成績衝線奪冠，刷新「純女子」馬拉松世界紀錄，比同為肯尼亞的跑手凱塔尼（Mary Keitany）在2017年同一賽事創下的世界紀綠快了45秒。

捷卓卓對奪冠感到非常高興，她指自己雖然相信世界紀錄可能會被打破，但未曾想過自己能完成這項成就，且創下了個人最佳成績。她又稱，很高興取得2024年巴黎奧運參賽資格，希望能在比賽中取得出色表現，捍衞自己的冠軍頭銜，雖然這並不容易，但會全力以赴。

部分穿着特別服飾參賽的跑手亦取得佳績，其中英格蘭埃塞克斯郡的39歲男子貝恩頓（Lee Baynton）以一身充氣恐龍服裝上陣，刷新穿着充氣服裝跑步最快紀錄。南倫敦格林威治的42歲女子斯庫利（Jackie Scully）曾患乳癌，她今年慶祝康復十周年，和另外9人組隊參賽，共同負着20公斤的倫敦巴士道具，以6小時32分完成賽事，打破健力士世界紀綠。

剛於本月7日成為史上跑步縱貫非洲第一人的耐力運動員庫克（Russ Cook）亦參與是次馬拉松，以4小時25分40秒跑完全程。他在社交網發文表示，很喜歡跑馬拉松，年幼時看到父親首次跑馬拉松，當時以為對方是超人。