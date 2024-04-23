空襲巴基斯坦後　伊朗總統萊希到訪修補關係

伊朗總統萊希周一（22日）抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡，正式開始為期3天的訪問，並會見了巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫。兩國今年1月空襲對方領土，萊希此次訪問相信是為了修補與鄰國的關係。

夏巴茲‧謝里夫總理辦公室指，夏巴茲‧謝里夫和萊希就推進雙邊關係，特別是在貿易和通訊領域方面，進行熱烈討論，並一致認為兩國有必要共同努力打擊恐怖主義。巴基斯坦外交部稱，雙方討論了地區和全球發展，並重申對和平與建設性對話的承諾。

除了萊希，隨行的還有萊希的妻子，及伊朗外交部長、內閣成員和高級官員。萊希此行除了會見官員，也會訪問巴基斯坦東部城市拉合爾和南部港口城市卡拉奇。萊希這次訪問是與伊斯蘭堡緩和關係的重要一步。從商業角度而言，萊西也希望通過這次訪問加強與巴基斯坦的商貿關係。

伊朗於今年1月16日，突然對遜尼派武裝組織「正義軍」（Jaish al Adl）在巴基斯坦西南部俾路支省的兩個重要據點，發動導彈和無人機襲擊。巴基斯坦強烈譴責伊朗無端侵犯巴方領空，隨後空襲伊朗東部7個地點作為反擊。