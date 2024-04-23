拜登與澤連斯基通電　證實敲定戰術導彈援助

美國眾議院上周六（20日）通過援助烏克蘭的撥款法案後，總統拜登周一（22日）與烏克蘭總統澤連斯基通電話，澤連斯基表示，美國向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統（ATACMS）的協議已經敲定。美國國會代表團同日也親身訪問烏克蘭首都基輔，表明烏方將比預期更快獲得美方軍事援助。

拜登在電話中保證，會在參議院通過撥款法案後立即簽署，形容援助內容強而有力，將加強烏克蘭防空以及遠程和火炮能力。澤連斯基感謝拜登和美國堅定支持烏克蘭，展現真正全球領導力，並提到眾議院同時通過沒收被凍結的俄羅斯資產支援烏克蘭，向其他盟國發出強烈信號。兩人另討論俄羅斯襲擊烏克蘭平民目標，包括哈爾科夫電視塔受襲，澤連斯基指摘俄羅斯打算讓哈爾科夫變得不宜居住。

由美國國會兩黨議員組成的代表團周一與澤連斯基會面，討論烏克蘭對炮彈、作戰飛機、電子戰和遠程導彈的需求，以及支持烏克蘭國防工業發展。眾議院外交事務委員會和軍事委員會成員基廷（Bill Keating）透露，烏方將在數天內收到首批武器援助，其餘部分武器將在數周內交付，並表明美國將在經濟、外交和民主方面與烏克蘭同一陣線。