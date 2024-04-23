布林肯訪華前夕　美報告批新疆種族滅絕

美國國務卿布林肯周三（24日）起訪華前夕，美國國務院周一（22日）發表2023年度各國人權報告，當中在前言特別提到新疆問題、俄烏戰事、以巴戰事。

報告指，中國內地持續發生嚴重侵犯人權行為，例如在新疆繼續對以回教徒為主的維吾爾族及其他民族和宗教少數群體成員實施種族滅絕、反人類罪、強迫勞動和其他侵犯人權行為，自2017年以來中方任意逮捕和拘留超過100萬名維吾爾族人和其他少數民族人士，把他們關押在法外拘留營、監獄，一些身份不明的人在白天接受再教育訓練。美方亦指控內地有多項嚴重人權問題，包括政府任意或非法殺戮、強迫失蹤、酷刑等。報告在香港部分指出，中央政府在2023年持續打壓香港政治自由和違反《中英聯合聲明》承諾，香港有多項重大人權問題，包括任意逮捕和拘留、司法獨立存在嚴重問題、有政治犯、對香港境外個人的跨國鎮壓、嚴重限制言論自由和媒體自由等。

烏克蘭戰爭充分體現俄羅斯對人權的漠視和蔑視，俄軍把針對平民的暴力作為戰爭工具，部分侵犯和踐踏人權行為甚至構成危害人類罪。美方指控，烏克蘭兒童在內的平民遭受俄軍和其他俄羅斯官員的嚴重虐待，數以萬計的烏克蘭兒童被轉移到俄佔烏克蘭地區或被驅逐到俄羅斯。同時，俄羅斯鎮壓本國公民，對數百名反對總統普京侵烏的俄羅斯人提出虛假刑事指控。

此外，報告表明以巴戰事繼續引起外界對人權的深切擔憂，在以色列行使自衞權時，美方已明確表示以色列必須根據國際法進行軍事行動，採取一切可行預防措施保護平民，美方會繼續對加薩地帶的平民死傷情況表示緊急關切。美方一再對巴勒斯坦平民獲得人道援助、加薩大多數人口流離失所、空前數量的記者遇害表示擔憂，並譴責巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯濫用平民和民用基建為人盾及拒絕釋放所有人質。

國務卿布林肯發聲明指，美國會持續直接向相關政府提出美方對人權的深切關注，只要全球各地的有志之士繼續努力維持所有人的基本尊嚴人權進步是可能的。