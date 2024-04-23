布林肯今啟程訪華　中方提5大目標

美國布林肯將於周三（24日）至周五（26日）訪華，美國國務院公布的行程顯示，布林肯會於當地周二（23日）啟程前往中國訪問。中國外交部北美大洋洲司負責人表示，相互尊重、和平共處、合作共贏，始終是中方看待和處理中美關係的根本原則；以和為貴、以穩為重、以信為本，是中方處理今年中美關係的遵循，中方對布林肯訪華有5大目標，包括樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作和共同承擔大國責任。

中國外交部北美大洋洲司負責人表示，布林肯今次訪華是中美落實兩國元首三藩市會晤，維持對話、管控分歧、推動合作、加強國際事務協調的一部分，雙方一直就此次訪問保持溝通。在兩國元首的戰略引領下，中美關係呈現止跌企穩的態勢，但負面因素也很突出，美方頑固推動遏華戰略，不斷採取干涉中國內政、抹黑中國形象、損害中方利益的錯誤言行，對此中方予以堅決反對反制。

美大司負責人指，中方對布林肯訪華的第一個目標是樹立正確認知，這始終是中美關係必須扣好的「第一粒連結」，中美到底是夥伴還是對手，這是一個根本性的問題，不能犯顛覆性錯誤。中美關係應該要穩下來，好起來，沿穩定、健康、永續的道路向前走，而中國有必須維護的利益、必須捍衞的原則、必須堅守的底線，敦促美方不要繼續以「競爭」之名行對華圍堵遏制打壓之實。雙方外交團隊將在已達成的相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守聯合國憲章、在有共同利益的領域開展合作、負責任地管控雙邊關係中的競爭因素7點共識基礎上，繼續進行中美關係指導原則諮詢。

第二個目標是加強對話，中方對話溝通的大門始終是敞開的，美方必須知道不能為溝通而溝通，不能說一套做一套，更不要幻想從所謂「實力地位」出發同中方打交道，美方沉迷於裹挾盟友搞反華小圈子，完全是逆潮流​​而動。第三是有效管控分歧，中美過去、現在、將來都會有分歧，但不能讓分歧主導中美關係，必須對中美關係堅持全過程管理。美方尤其不能觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、發展權等議題上的紅線，中方將重點放在台灣、經貿科技、南海等議題上闡明嚴正立場、提出明確要求。負責人重申，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，而各國的國家安全關切必須正當合理且有邊界，中方堅決反對美方把經貿科技問題政治化，也正告美方打壓中國科技就是遏制中國高品質發展，剝奪中國人民的正當發展權利，中方必將堅決應對。同時，中方堅決反對美國插手南海問題，挑撥中國和東盟關係。中美已建立海上事務和亞太事務諮詢機制，雙方可以繼續對話，但美國不是南海問題當事方，不該介入，更不要攪局。

第四個目標是推進互利合作，雙方在禁毒、執法、科技、人工智能、農業、衞生、氣候變化等領域取得一些進展。芬太尼不是中國的問題，也不是中國造成的問題，但中方沒有袖手旁觀，願意向美國人民提供協助，美方應對等解決中方關切。第五則是共同承擔大國責任，中美同為安理會常任理事國，對維護國際和平與安全負有特殊責任，中國在中東、烏克蘭、朝鮮半島等熱門議題發揮建設性、負責任的大國作用，中方希望美方也是如此。

華府指布林肯此行將對人權問題提出關切，美大司負責人表示，涉疆、涉藏、涉港問題都是中國內政，與所謂人權無關，美方不得以人權為藉口干涉中國內政。