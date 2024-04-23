多間名牌大學爆反猶示威　防暴警清場拘多人

美國哥倫比亞大學的親巴勒斯坦學生組織上周三（17日）起在學校紮營示威，要求大學減少與以色列的財務往來，校長沙菲克（Minouche Shafik）強硬清場，學運浪潮在周一（22日）的猶太教逾越節首日遍地開花，紐約大學、哈佛大學、耶魯大學、麻省理工、加州大學等多間名牌大學都爆發反猶太示威，需出動警員入內清場，多人被捕。

哥倫比亞大學日前要求紐約警方進入校園驅趕示威者，造成逾100人被捕。沙菲克周一發聲明指，關於應否讓警察進入校園執法存在很多爭論，而她認為更好地遵守校規和執行機制將消除依賴其他人維護校園安全的需要。大學周一暫停面授課程，改為線上教學。

示威浪潮蔓延到多所大學，數千名示威者在紐約大學史登商學院外紮營，他們無視校方要求周一下午4時前撤離的通牒，大批防暴警員當晚清場，期間與示威者對峙並爆發肢體衝突，一度需施放胡椒噴霧驅散人群，最終多人被捕。大學發言人指，一些可能不是來自紐約大學的示威者拒絕離開，出於安全考慮，大學請求警方協助。

耶魯大學學生在康涅狄格州紐黑文縣校園聚集，校長彼得‧沙洛維周一指學校領導層與示威者溝通多時，提出了一項提議，包括與耶魯大學投資者責任公司委員會的受託人會面，但校方周日（21日）晚認為談判不成功，決定要求警方進入校園執法，60人被捕，其中47人是學生。警方清場後數小時，數百名示威者封鎖紐黑文的一個十字路口，部分人高叫「要求耶魯撤資！」、「自由的巴勒斯坦！」等口號。

在麻省，哈佛大學宣布關閉劍橋校園的哈佛庭院至周五（26日），防止示威者聚集，並警告學生如果未經許可搭建帳篷或堵塞建築物入口，可能會面臨大學紀律處分。哈佛大學巴勒斯坦團結委員會周一指，校方已要求委員會停止運作。此外，艾默生學院、麻省理工和塔夫茨大學都有示威者紮營。

在加州，州立理工大學有學生在教學大樓門口放置雜物拒絕離開，持盾牌的防暴警員到場應對。