華留學生湧入戰略地區　菲參議院促政府調查

對於有中國留學生大量湧入接近台灣的菲律賓卡加延省，構成國家安全威脅，菲律賓參議院國防委員會周二（23日）指，鑑於南海問題持續，有必要調查事件，要求政府審視外國人涉嫌使用偽造或非法獲得的文件和其他計劃冒充菲律賓公民，對該國政策、公共安全和國家安全的影響。

動議的參議院副議長漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）表示，菲律賓駐泰國大使館於本月5日的報告中提到，有4名中國公民因使用菲律賓護照、菲律賓統計局簽發的出生證明和菲律賓郵政身份證冒充菲律賓人而被捕。此外，卡加延省的議員亦收到舉報稱有中介或中間人向外國學生收取100萬披索（約13.6萬港元）費用，學生才能前往當地。根據執法人員的非正式報告，外國人使用偽造或非法獲得的文件可能導致大量外籍人口集中在菲律賓某些戰略地區，目前正在調查這對國家安全的影響。

漢迪夫洛斯指，菲律賓武裝部隊和國家調查局人員曾就卡加延省有大批外國人一事，向當地居民查詢，得到的回覆是菲律賓離岸博彩營運商（POGO）僱用了數千名外國人，他們建立了一處「專屬飛地」，甚至會在特定時間疑似組成軍事隊形，穿同樣的黑色運動服、留着軍式髮型慢跑，而該「飛地」位於菲律賓尼諾伊‧阿基諾國際機場旁邊，距離博尼法西奧堡的軍事設施和菲律賓空軍總部不到5公里。她續稱，自己曾領導無數參議院調查，揭露外國人如何濫用菲律賓移民程序，將調查這種趨勢是否與中國在南海的騷擾行為有關。她強調，菲律賓是非賣品，任何人都不應該把菲律賓公民身份當作買賣的商品，應檢視中國政府是否涉事。