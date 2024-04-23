美國證實將撤軍　開始與尼日爾政府談判

美國在阿加德茲的基地部署無人機。

美國國防部周一（22日）證實，已就撤走駐守尼日爾逾千名士兵，開始與尼日爾軍政府談判。美國國防部無法推測撤軍時間表，目前駐守尼日爾的美軍人數沒有變化。美國將繼續探討確保在撤軍後，繼續應對潛在恐怖主義威脅的方式。

國防部發言人賴德透露，美國國防部將派遣包括非洲司令部成員的小型代表團，前往尼日爾參加撤軍談判。尼日爾外交部長桑加雷（Bakary Yaou Sangare）發表聲明，證實周一與美國駐尼日爾大使菲茨吉本（Kathleen FitzGibbon）討論美軍撤走事宜，美國國際開發署駐尼日爾代表團團長巴倫（Maria Barron）出席會議，並表示署方將繼續與尼日爾合作。

尼日爾是美國打擊西非恐怖分子戰略關鍵所在，美國耗資約1.1億美元（約8.58億港元）在尼日爾北部城市阿加德茲建造無人機基地。尼日爾軍政府去年透過政變上台，美國駐非洲空軍司令赫克爾（James Hecker）曾表示考慮駐尼日爾部隊必須撤離的情況。數百名尼日爾人周日（21日）在阿加德茲街頭遊行，敦促美軍撤離。