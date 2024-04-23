進攻拉法在即　以色列擬安排戰區平民撤離

以色列在與伊朗互相開火直接攻擊之際，繼續準備進攻巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法。美國傳媒周一（22日）引述知情埃及官員報道，以色列計劃安排平民從拉法撤往鄰近城市汗尤尼斯及其他地區，並在上址設置帳篷、食物分發中心、戰地醫院；預計疏散行動持續半個多月，將與美國及埃及等其他阿拉伯國家協調。

伊朗對以色列發動大規模空襲前，包括美國在內的國際社會強烈反對以色列對拉法發動地面攻勢。惟以色列總理內塔尼亞胡立場強硬，表明要把回教激進組織哈馬斯從該個在加薩地帶的最後根據地連根拔起，他周日揚言未來數天將增加對哈馬斯的軍事及外交壓力，強調這是以色列唯一令人質獲釋及實現勝利的方法。以色列空軍近日亦加強空襲拉法，周日的行動炸死至少16名巴勒斯坦人，大部分死者是婦孺。

以色列安全官員向美國傳媒表明一定進攻拉法，又指出當地形勢非常複雜，因此行動計劃將是非常緊湊，同時指出行動期間將有人道主義響應。有聽取以色列計劃匯報的埃及官員透露，以色列的拉法疏散行動將在與多個國家協調下進行，以方將逐步派遣士兵進入拉法，作戰區域是哈馬斯分子的匿藏地點；又稱疏散預計歷時兩周至3周，戰鬥至少持續6周。以色列宣稱哈馬斯24個作戰營中，已經有20個被瓦解。

值得留意的是，以色列進攻拉法被美國拜登政府列為「紅線」，多次公開要求以方不要為了徹底消滅哈馬斯而揮軍當地，令大批避難、來自加薩地帶其他地區的巴勒斯坦人無處可逃。惟隨着伊朗大規模空襲以色列，外界認為以色列因拉法行動而承受的國際社會壓力減輕，相信只要限制行動規模後，不會引來歐美國家強烈反對。