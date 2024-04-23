敍總統認須嘗試與西方修補關係　曾跟美對話

敍利亞內戰於2011年爆發後，該國與美國等西方國家關係中斷。敍利亞總統巴沙爾．阿薩德周日（21日）透露，該國與美國政府不時召開會議，但他沒有交代詳情。

巴沙爾．阿薩德與格魯吉亞分離地區阿布哈茲的官員對話時指，美國目前非法佔領敍利亞部分領土，但雙方仍不時見面，儘管未能帶來任何成果。當被問及修復與西方關係的可能性時，巴沙爾．阿薩德稱希望總是存在的，即使知道不會有結果，也必須嘗試，敍利亞可以與西方成為朋友，但西方不接受朋友或夥伴，他們只接受下屬。巴沙爾·阿薩德指，美國從任何衝突中都是先發財，然後再袖手旁觀日益加劇的亂局，等待對自己有利的時刻。美國在國際事務中一再利用分而治之的手段，利用恐嚇等方式達到自己的目的，西方國家則完全聽命於美國。

對於俄羅斯，巴沙爾．阿薩德指俄羅斯支持的是敍利亞人民和獨立，從而保護國際法。俄羅斯對抗國際恐怖主義，他們是存在於歐洲、俄羅斯、印尼及其他地區的全球網絡，當關於中國，巴沙爾．阿薩德指前蘇聯解體後，人們認為自由主義已經取得最後勝利，但中國提供一種完全不同的模式，它是共產主義原則和資本主義經濟的結合，自2008年以來觀察到中國經濟穩定崛起，而西方經濟卻在下滑。