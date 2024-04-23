失明鋼琴家與德意志留聲機公司簽專屬合約　日本首位

日本著名失明鋼琴家辻井伸行周一（22日）宣布與全球歷史最悠久的古典音樂唱片公司「德意志留聲機公司」簽訂專屬合約，成為史上首位與該公司簽約專屬合約的日本鋼琴家。他當日在記者會上許下雄心壯志，指今次簽約能幫助他在世界舞台上大顯身手，希望在德意志留聲機公司發行的首張專輯能創造歷史。

35歲的辻井伸行出生即罹患先天性小眼球症，導致雙目全盲，卻在成長過程中展現出驚人的音樂天賦。他12歲時就公開演奏自創樂曲，年僅20歲就在美國範克萊本國際鋼琴比賽中奪得冠軍，成為首位獲得該獎項的日本人，此後更在海外多地舉行巡迴演出。

辻井伸行表示，自己從小就聽德意志留聲機公司出品的世界級音樂大師作品長大，又指30多歲是決定成敗的關鍵時期，希望在國際上提高知名度，藉此讓那些對古典音樂不感興趣的人，也能前往他的音樂會欣賞古典音樂。記者會後，辻井伸行演奏了兩首樂曲，當中包括匈牙利著名作曲家李斯特（Franz Liszt）的高難度作品《鐘》。

辻井伸行下一步將於7月前往德國錄製已故音樂大師貝多芬樂曲專輯，並於明年在全球發行。德意志留聲機公司主席特勞特曼（Clemens Trautmann）形容辻井伸行是一位令人興奮的音樂家，期待向世界各地的聽眾介紹辻井伸行，並確保他的國際事業繼續發展。