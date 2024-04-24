【東方日報世界視線】德揆訪華惹爭議　輕去風險重合作

德國總理紹爾茨上周訪問中國3天，算是他任內一項極重要的外交活動，然而他完成訪華後回國，掀起了德國政經界的廣泛爭議和批評，一方面是意識形態反中的綠黨，以及代表中小企為主的自由民主黨之嘲諷，指紹爾茨此行是被12個大企業的行政總裁脅迫向中國叩頭討好處。不過，社會民主黨內部、極右及極左勢力則支持紹爾茨此行，認為可以穩定岌岌可危的德國經濟；而民間亦有強烈聲音支持他此行，認為是向全世界表達德國和中國建立了共識，要着力終止俄烏戰爭。

由於綠黨及自民黨站在親美立場，認為中國對歐盟輸出大量國家補貼的商品，例如電動車及綠能科技產品，因此聯合政府內部對中國的政經立場呈現分裂狀態。德國汽車大廠平治、寶馬、福士，以及西門子、拜耳等企業，堅持靠攏中國，但自2018年開始，德國中小企愈來愈遭到強大的中國競爭對手威脅，趨向更支持政府施行保護政策以及「斷鏈」另起爐灶。不過，德國政府已決議奉行去年建立、對中國「去風險」而不是「斷鏈」的政策，亦承認中國對德國比德國對中國更重要，政界評價今次紹爾茨訪華，其實是進一步軟化歐盟對中國的強硬路線，使中德經濟關係更和諧。

目前德國和歐盟最關切的，是極度依賴中國的稀土，歐盟若與中國鬧翻，可能會引致缺少稀土供應，將嚴重影響歐盟航天及高科技發展，故此歐盟和德國要加強稀土開發及冶煉。另外，歐盟亦要加大在高科技研發的投資，迎頭追趕中國和美國。

而最令德國憂慮的，是受制於中美博弈。德國在俄烏戰爭引發的高價能源打擊下，企業同時向中、美遷移，中國龐大的市場對德國大企業非常吸引，如同美國碩大的市場一向對德國中小企非常吸引。面對美國向德國施壓，要求減少對中國的依賴，以及退出中國市場，德國大企業是極不情願的。相反，德國汽車工業、大型機械及化工業，更倡導所謂「健身室理論」：透過在中國投資及合作研發，這個發展及歷練可以加大自身生產規模和效益，在中國廣大的市場攫取利潤，以便成功立足全世界，成為強勁的市場領導力量。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻