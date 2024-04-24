美參院壓倒性通過　援助烏以台及TikTok剝離法案

美國參議院周二（23日）以壓倒性的多數票通過援助烏克蘭、以色列及台灣等盟友的952億美元（約7,424億港元）對外援助，以及要求中國字節跳動剝離TikTok業務的一籃子法案。法案將提交到白宮，待總統拜登簽署成法，他隨即發聲明指會簽署法案。

拜登政府去年底提出一籃子國防補充資金法案，今年2月獲參議院通過，惟眾議院共和黨極保守派議員反對繼續援助烏克蘭，導致法案送交該院後陷入僵局。直至伊朗本月13日前所未有地直接攻擊以色列，眾議院議長約翰遜把原有法案分拆成4份，分別是援助烏克蘭、援助以色列、援助台灣等美國印太盟友，以及包括要求字節跳動剝離TikTok業務，上述法案獲眾議院通過後，送交參議院審議。參議院把4份法案綑綁成一份法案表決，最終以79票贊成，18票反對，獲得通過。

根據法案，美國政府將向烏克蘭提供608億美元（約4,742億港元）軍事援助，263億美元（約2,051億港元）用作軍援以色列及向加薩地帶等衝突地區平民提供人道救濟；為台灣等印太盟友提供81億美元（約632億港元），以加強抗衡中國。