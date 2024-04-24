聯合國報告：去年天災亞洲地區最嚴重

聯合國轄下世界氣象組織（WMO）周二（23日）發表年度報告警告，亞洲2023年無論地表溫度、冰川後退及海平面上升等關鍵氣候變化指標正在加速，同時遭遇相關災害，成為全球出現最多天災地區，嚴重影響洲內社會、經濟及生態系統。

世界氣象組織發表《2023年亞洲氣候狀況》提到，亞洲去年年平均近地面溫度錄得有紀錄以來第二高，較1991至2020年平均值高出攝氏（下同）0.91度，比起1961至1990年平均值高出1.87度，受影響地區從西伯利亞西部一直延伸至日本地區，其中哈薩克斯坦及日本出現破紀錄溫暖年份。

在降雨方面，圖蘭低地大部分地區、興都庫什山、喜馬拉雅山、恒河周邊、布拉馬普特拉河下遊、若開山脈及湄公河下遊去年雨量偏低。中國西南地區在同一時段亦發生乾旱，幾乎每月雨量偏低，即使與印度夏季風相關雨量亦低過平均值。

報告同時指出，黑潮洋流系統、阿拉伯海、南巴倫支海、南卡拉海及拉普捷夫海東南部去年海面溫度升溫速度，是全球平均值的3倍。此外，北冰洋大片海域、東阿拉伯海及北太平洋同年發生了海洋熱浪，一共持續3至5個月時間。

談及極端事件時，世界氣象組織指出亞洲去年發生水文氣象災害中，超過八成與洪水及風暴事件有關，其中洪水是造成人類死亡主要原因，遠超其他原因。報告亦提到香港去年受颱風海葵影響，天文台於2023年9月7日錄得158.1毫米一小時雨量，創1884年開始記錄以來新高。

世界氣象組織秘書長紹洛（Celeste Saulo）形容報告結論發人深省，同時警告氣候變化加劇天災頻率及嚴重程度，從乾旱、熱浪、洪水到風暴等，影響社會經濟、人類生活及生存環境。報告最後提到，亞洲目前只有不到一半國家氣象水文部門可為減少災害風險團體提供產品，需促進相關工作，提供更具針對性支持及服務，從而制定戰略及干預措施，減緩不斷增加災害風險。