北韓將建設壓倒性軍力　警告美勿威脅安全

北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正周三（24日）發表談話，直指以美國為首的敵對勢力「惡人先告狀」，經常舉行針對北韓的軍事演習才是地區局勢緊張的原因。她揚言，北韓為維護主權、安全及區域和平，將不斷建設壓倒性的最強軍事力量，如果美國繼續與盟友展示軍力企圖威脅北韓安全，美國及其盟友的安全將面臨更大危險。

金與正批評，美國一味對北韓自衞活動無理取鬧，稱它是違反聯合國安理會決議、對地區和國際和平與安保構成重大威脅，重彈老調，擺出惡人先告狀的醜態。世人必須看清事實，今年以來，美國與日本、南韓等進行的軍事演習共達80多次，南韓單獨進行的軍事訓練多達60多次，僅以美國與日韓幾乎每周進行各種針對北韓的軍事演習為例，足以看出地區局勢像點燃的導火線般持續緊張狀態的原因。她又警告，若南韓依賴美國，試圖用武力對付北韓，他們就立刻被毀滅。

南韓空軍同日公布，南韓太空作戰大隊和駐韓美軍太空部隊共同組成「韓美太空聯隊」，於本月12日至26日在群山空軍基地進行韓美聯合編隊軍綜合演習（KFT），增強各類軍機的任務執行能力。期間，聯隊模擬敵軍進行電磁干擾，共同分析美國太空軍提供的情報，美韓戰機基於分析結果打擊干擾源頭。此外，聯隊也商討南韓軍事偵察衞星投入實際任務和作戰的方案。