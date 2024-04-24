美印太司令：中國今年軍費增幅料高於7.2%

美國印太司令部司令阿奎利諾周二（23日）訪問日本東京，他質疑中國政府上周公布的經濟數據真確性，又認為中國今年實際增加的國防預算會比宣布的多。

中國上周公布的數據顯示，中國經濟在今年第一季年增5.3%，阿奎利諾懷疑數據的真實性，如果問任何一個經濟學家中國經濟能否有上述增長率，他們會告訴你「不可能」。他直指，即使經濟不景氣，北京還刻意決定為擴大軍事能力提供經費，這對他來說是令人擔憂的。中方3月公布今年的國防預算將增加7.2%，阿奎利諾認為數字不值得相信，實際增幅要大得多。

此外，阿奎利諾批評中國在南海和東海問題的言論和行動變得日益有進犯性，特別是在台灣附近和中菲有主權爭議的南海仁愛礁，警告中國在南海的行動升級可能導致有需要啟動《美菲共同防禦條約》。他再次提到北京目標是解放軍到2027年有能力攻台，強調這是基於中國領導人對解放軍的要求而推測的時間線，並非美國自己訂立。同時，他指摘中國向俄羅斯提供半導體和其他軍民兩用產品，支持俄羅斯的烏克蘭戰事。他還稱北韓政府無視制裁，寧願把經濟發展用於擴充軍事能力，都不解決糧食短缺問題。對於駐日美軍和日本自衞隊將成立聯合作戰指揮部，阿奎利諾相信這是正確道路，兩國會透過部長級會談研究特定選項。