美國國會報告披露　去年41名美軍人員駐台

美國國會研究處（CRS）日前公布提供給議員參考的《國會的台灣防務議題》報告，當中引用美國國防部國防人力資料中心季度報告，指出2023年美國派駐台灣的軍事人員有41人。

《國會的台灣防務議題》內容涵蓋台灣的安全情勢、美國對台灣的防務支持、美國的策略與政策、美台防務合作、武器移讓、對話、培訓、美軍在台灣的存在、其他領域的安全合作，以及台灣的政權交替等。報告指，美國在與中國建交時承諾4個月內撤走在台灣的剩餘軍事人員，此後美軍就沒有在台灣維持常駐人員，惟有觀察家指出少數美軍人員在台灣以顧問身份工作是一個公開的秘密。

目前，美國政府關於在台灣美軍人員的公開報告，僅限於美國國防部的防務人力數據中心的季度報告，台灣及美國媒體偶爾會報道美軍部署在台灣的人員，而美國國防部官員回應時只稱對於美台防務關係的「特定行動、接觸或培訓沒有評論」。而國防人力數據中心註明，季度報告只代表被分派任務人員的非機密數據，包括被分派到美國國務院及海外大使館的人員，但不包括所有涉及臨時任務或支援應急行動而部署的所有人員。