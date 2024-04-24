華裔日漢與妻死亡　日青年認協助犯案

日本櫪木縣本月中一對夫婦被燒焦並棄屍山林，兩人證實因窒息致死，屍體更遭膠紙綑綁。死者中丈夫來自中國，後入籍日本，妻子為日本人。而在屍體被發現翌日，25歲日本男子平山綾拳向警方自首，承認受人指使準備犯案工具，周日（21日）以涉嫌毀損屍體被逮捕，翌日移送檢方調查。

綜合日媒報道，上周二（16日），在日本櫪木縣那須町的山林中發現的兩具焦屍，分別為55歲男子寶島龍太郎，及其年約40至60歲的妻子。據悉，寶島在東京上野車站周邊經營多間餐飲店。根據司法解剖結果，兩人均死於頸部遭到壓迫引致窒息，屍體手腳被綁，臉部也被膠紙封住，再裝入袋中。而在女性遺體身上，又發現頭蓋骨骨折。報道稱，寶島經常因搶客、處理垃圾等問題與周邊店舖發生爭執，更多次驚動警方。

至於向警方自首的平山綾拳，家住埼玉縣，從事建築行業。據悉，平山持有疑似屬於寶島的個人物品。他供稱，自己不認識死者，也沒有參加謀殺，只是「受到某位大哥指使」，負責準備車輛和兇器。平山拒絕透露指使人的姓名，但表示殺人動機與「餐廳糾紛」有關。經警方調查，寶島夫婦於上周一（15日）晚上9時與一名男性現身上野，之後與多人出現在品川區。而在屍體被發現的地點附近，有閉路電視拍到一輛登記在平山名下的黑色車輛，警方在車內發現屬於死者的物品和血漬。