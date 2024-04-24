澳洲原住民古老長矛　由英國重歸故里

英國劍橋大學和澳洲原住民和托雷斯海峽島民研究所周二（23日）發表聯合聲明，將已故英國探險家庫克（James Cook）及其率領的船員約254年前從澳洲原住民手中奪取的4根長矛，永久歸還給拉彼魯斯原住民社區。該批長矛將在悉尼大學周澤榮博物館保存，未來將在悉尼南部近郊克內爾新建的遊客中心展出。

探險家庫克及其船員於1770年抵達位於澳洲悉尼南部的植物學灣，是歐洲與澳洲東部在歷史上的首次接觸。庫克返回英國後，英國海軍1771年將長矛捐贈給劍橋大學三一學院。自上世紀初開始，長矛便一直被保存在劍橋大學考古與人類學博物館。三一學院曾於2015年和2020年將長矛借給澳洲的博物館，直至去年3月才同意歸還它們。

24歲的約翰遜（David Johnson）和21歲的賴利（Quaiden Williams Riley）是長矛製作者直系後裔，兩人專程從澳洲前往英國參與長矛歸還儀式。賴利表示，他的祖母曾經和祖父談論過關於長矛的事，如今終於可以把長矛帶回澳洲，一切又回到了原點，又指自己對社區感到自豪，今次經歷表明原住民可以堅持到底，即使到了今天仍然堅韌不拔。

劍橋大學考古與人類學博物館館長托馬斯（Nicholas Thomas）形容長矛意義非凡，反映了歷史誤解和衝突的開始。他指文物的回歸開啟了新的可能性，博物館的工作人員期待與拉彼魯斯社區和其他澳洲原住民進一步合作，針對相關文物展開進一步研究。