五角大樓公布　美早前已秘密向烏提供遠程陸軍戰術導彈系統

美國國防部周三（24日）公布，美國已根據總統拜登的指示，本月較早前秘密將之前拒絕提供的遠程陸軍戰術導彈系統，運往烏克蘭。

五角大樓發言人加恩（Garron Garn）表示，拜登在於2月秘密批准把遠程陸軍戰術導彈系統運送到烏克蘭境內使用，系統隨後被悄悄納入3月12日公布的3億美元（約23.4億港元）援烏計劃中，並最終於本月較早前交付給烏克蘭。加恩表示，當時美方因應烏克蘭的行動安全要求，未有宣布向烏克蘭提供該導彈系統，至於如何使用該系統的問題，他則留給烏克蘭軍方回答。此前，烏克蘭一直在私下和公開場合要求美國提供遠程導彈，打擊俄羅斯後方。

拜登政府之前拒絕將遠程陸軍戰術導彈系統交付克蘭，部分原因是出於對美方戰備情況的擔憂；美方在幕後努力解決相關問題，包括購買更多的該款導彈並補充美國的軍事庫存，五角大樓表示，目前已能夠供應導彈系統給烏方之餘，同時保持美方武裝部隊的戰備狀態。

拜登周三簽署包括向烏克蘭提供608億美元（約4,742億港元）軍事援助的一籃子法案之後，預料美國會向烏克蘭提供更多遠程陸軍戰術導彈。拜登在簽署法案後揚言，會在幾個小時內開始向烏克蘭運送軍事物資，其中包括防空設備、火炮和火箭系統的彈藥，以及裝甲車。