俄否決禁止太空大殺傷力武器決議　反斥美阻全面禁太空武器

俄羅斯周三（24日）在聯合國安理會否決了一項由美國和日本發起、呼籲禁止所有國家在太空部署大殺傷力武器的決議案。美方斥俄國否決決議案是恥辱，俄方反指美方帶頭反對全面禁止在太空部署武器。

該決議草案呼籲所有國家不要在太空部署核武或其他大殺傷力武器，並不要開發該等武器，且同意需要核查遵守情況。安理會15個成員國中有13國投票贊成，俄羅斯投下反對，中國棄權。

俄羅斯和中國在會上曾提出決議草案的修正案，呼籲所有國家「採取緊急行動，永久禁止在太空部署武器，並消除在太空對太空、太空對地球和地球對太空三種情況使用武力的威脅」修正案因未達到最低門檻9票贊成票而未獲通過，當中美國有份投下反對票。

美國常駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德在決議草案被否決後稱，俄總統普京曾經表示無意在太空部署核武，質問俄方否決決議案是否隱瞞了甚麼，還說：「這令人困惑，也是恥辱。」

俄羅斯駐聯合國大使表納班濟亞（Vassily Nebenzia）駁斥美方指摘，斥決議草案「絕對荒謬且政治化」，並指它未能禁止所有類型太空武器。納班濟亞對托馬斯—格林菲爾德道：「我們希望禁止在外太空放置任何類型的武器，而不僅僅是大殺傷力武器；但你不希望這樣。讓我問你同樣的問題：為甚麼？」

納班濟亞續指，美國自2008年以來一直阻止俄羅斯和中國提出一項禁止在太空部署武器的條約。他說：「如果我們回想美國及其盟友，不久前宣布在太空部署武器的計劃，美國和日本的大部分行動就會變得清晰起來。」