第三屆中歐禁毒對話舉行　拓展合作領域

中歐禁毒對話過往在線上舉行。

第三屆中歐禁毒對話周二（23日）在比利時布魯塞爾舉行，雙方一致認為中歐面臨合成毒品濫用不斷增加、新精神活性物質市場擴張、毒品化學品走私路線複雜多變、利用新科技犯罪多發等諸多挑戰，應加強溝通、增進互信、妥處分歧、推動合作，進一步加強政策協調，拓展合作領域，共同因應新挑戰，推動全球毒品問題共治。

對話由歐盟委員會移民和內部事務總司執法和安全司負責人主持，8個歐盟機構及法國、德國、西班牙、匈牙利等17個成員國共60餘人，與中國國家禁毒委員會相關負責人率公安部禁毒局、外交部歐洲司、駐歐盟使團有關人員對話。雙方本着「友善、坦誠、務實、合作」的原則，圍繞禁毒政策、毒情形勢、新精神活性物質和合成毒品威脅、易製毒化學品管控、減少毒品需求、立場協調等議題進展開深入對話和互動。

中歐年度禁毒對話機制依據第20次中國歐盟領導人會晤共識建立，前兩次對話分別於2021年和2022年在線上舉行。雙方於周一至周三（22至24日），在對話框架下分別召開了中歐易制製化學品聯合後續小組會議和案件交流會議。​​